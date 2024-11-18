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ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في الجيم.. مبابي يتابع منتخب بلاده.. إمام عاشور وأفشة

04:13 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من داخل صالة الجيم.

كما نشر النجم البرازيلي نيمار، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" رفقة أحد أصدقائه.

وقام النجم المصري، عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه داخل سيارة.

وهنأ نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر رامي ربيعة، شقيقته بمناسبة عيد ميلادها، من خلال نشر صورة تجمعهما معاً.

وشارك نجم النادي الأهلي إمام عاشور متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة أحد أصدقائه داخل صالة الجيم.

وحرص كليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على نشر صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

ونشر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل سيارته.

ووجه النجم المصري أحمد حجازي لاعب فريق نيوم السعودي، الدعم إلى زميله بالفريق سلمان الفرج، من خلال نشر صورة للأخير عبر حسابه الرسمي على موقع، تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، متمنياً له الشفاء العاجل.

وقام النجم الإنجليزي كليان مبابي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر القطري، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وحرص رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة زوجته.

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