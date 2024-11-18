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إسبانيا ضد سويسرا.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

09:30 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

إسبانيا ضد سويسرا

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كتب - محمد القرش:

يقام اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر، العديد من المباريات المهمة والقوية في بطولة دوري الأمم الأوروبية وكأس أمم أفريقيا.

ويلاقي منتخب إسبانيا نظيره سويسرا في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، بينما تواجه تونس منافسه جامبيا في الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 18 نوفمبر والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

كرواتيا ضد البرتغال - 9.45 مساء - beIN Sports 1

إسبانيا ضد سويسرا - 9.45 مساء - beIN Sports 5

بولندا ضد اسكتلندا - 9.45 مساء - beIN Sports 6

صربيا ضد الدنمارك - 9.45 مساء - beIN Sports 8

رومانيا ضد قبرص - 9.45 مساء - beIN Sports 9

بلغاريا ضد بيلاروسيا - 9.45 مساء - beIN Sports Xtra 1

كوسوفو ضد ليتوانيا - 9.45 مساء - beIN Sports Xtra 2

ليختنشتاين ضد سان مارينو - 9.45 مساء - beIN Sports Xtra 3

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا

ليبيا ضد بنين - 6 مساء - beIN Sports 3

السودان ضد أنجولا - 6 مساء - beIN Sports 2

تونس ضد جامبيا - 9 مساء - beIN Sports 2

جزر القمر ضد مدغشقر - 9 مساء - beIN Sports 4

المغرب ضد ليسوتو - 9 مساء - beIN Sports 3

إسبانيا ضد سويسرا دول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة واعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية وعد مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا ونس
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