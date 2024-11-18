أمم إفريقيا وأوروبا.. نتيجة مباريات أمس

كتب ـ محمد الميموني:

أقيم يوم الأحد 17 نوفمبر، عدد من المباريات في البطولات المختلفة أبرزها دوري الأمم الأوروبية و تصفيات الأمم الأفريقية.

وجاءت النتائج كالآتي:

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما

ـ الجزائر تفوز على ليبيا 3 ـ 2

ـ المغرب ضد تونس 2 ـ 2

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما

ـ المغرب الشباب يفوز على تونس الشباب 2 ـ 1

ـ الجزائر ـ شباب ضد مصر ـ شباب 1 ـ 1

تصفيات أمم أفريقيا

ـ الجزائر تفوز على ليبيريا 5 ـ 1

ـ توجو تفوز على غينيا الاستوائية 3 ـ 0

دوري الأمم الأوروبية

ـ فرنسا تفوز على إيطاليا 3 ـ 1

ـ الكيان الصهيوني يفوز على بلجيكا 1 ـ 0

ـ النرويج تفوز على كازاخستان 5 ـ 0

ـ النمسا ضد سلوفينيا 1 ـ 1

ـ أنجلترا تفوز على إيرلندا 5 ـ 0

ـ مقدونيا تفوز على جزر فاروه 1 ـ 0

ـ أرمينيا تفوز على لاتغيا 2 ـ 1

ـ اليونان تفوز على فنلندا 2 ـ 0