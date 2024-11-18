مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات أمم أفريقيا
تونس

تونس

- -
21:00
جامبيا

جامبيا

تصفيات أمم أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
21:00
ليسوتو

ليسوتو

دوري القسم الثاني-أ
لافيينا أف سي

لافيينا أف سي

- -
14:30
الترسانة

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ
وادي دجلة

وادي دجلة

- -
17:00
الداخلية

الداخلية

دوري الأمم الأوروبية
صربيا

صربيا

- -
21:45
الدنمارك

الدنمارك

دوري الأمم الأوروبية
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
سويسرا

سويسرا

دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

جميع المباريات

إعلان

أمم إفريقيا وأوروبا.. نتيجة مباريات أمس

12:16 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

نتيجة مباريات أمس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

أقيم يوم الأحد 17 نوفمبر، عدد من المباريات في البطولات المختلفة أبرزها دوري الأمم الأوروبية و تصفيات الأمم الأفريقية.

وجاءت النتائج كالآتي:

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما

ـ الجزائر تفوز على ليبيا 3 ـ 2

ـ المغرب ضد تونس 2 ـ 2

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما

ـ المغرب الشباب يفوز على تونس الشباب 2 ـ 1

ـ الجزائر ـ شباب ضد مصر ـ شباب 1 ـ 1

تصفيات أمم أفريقيا

ـ الجزائر تفوز على ليبيريا 5 ـ 1

ـ توجو تفوز على غينيا الاستوائية 3 ـ 0

دوري الأمم الأوروبية

ـ فرنسا تفوز على إيطاليا 3 ـ 1

ـ الكيان الصهيوني يفوز على بلجيكا 1 ـ 0

ـ النرويج تفوز على كازاخستان 5 ـ 0

ـ النمسا ضد سلوفينيا 1 ـ 1

ـ أنجلترا تفوز على إيرلندا 5 ـ 0

ـ مقدونيا تفوز على جزر فاروه 1 ـ 0

ـ أرمينيا تفوز على لاتغيا 2 ـ 1

ـ اليونان تفوز على فنلندا 2 ـ 0

نتيجة المباريات أمم أوروبا أمم إفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ملف رياضة مصراوي.. حريق منزل عضو مجلس الزمالك.. تصريحات صلاح عن مرموش.. وتطورات صُلح الشحات مع الشيبي

إعلان

إعلان

مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة