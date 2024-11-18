أمم إفريقيا وأوروبا.. نتيجة مباريات أمس
كتب ـ محمد الميموني:
أقيم يوم الأحد 17 نوفمبر، عدد من المباريات في البطولات المختلفة أبرزها دوري الأمم الأوروبية و تصفيات الأمم الأفريقية.
وجاءت النتائج كالآتي:
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما
ـ الجزائر تفوز على ليبيا 3 ـ 2
ـ المغرب ضد تونس 2 ـ 2
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما
ـ المغرب الشباب يفوز على تونس الشباب 2 ـ 1
ـ الجزائر ـ شباب ضد مصر ـ شباب 1 ـ 1
تصفيات أمم أفريقيا
ـ الجزائر تفوز على ليبيريا 5 ـ 1
ـ توجو تفوز على غينيا الاستوائية 3 ـ 0
دوري الأمم الأوروبية
ـ فرنسا تفوز على إيطاليا 3 ـ 1
ـ الكيان الصهيوني يفوز على بلجيكا 1 ـ 0
ـ النرويج تفوز على كازاخستان 5 ـ 0
ـ النمسا ضد سلوفينيا 1 ـ 1
ـ أنجلترا تفوز على إيرلندا 5 ـ 0
ـ مقدونيا تفوز على جزر فاروه 1 ـ 0
ـ أرمينيا تفوز على لاتغيا 2 ـ 1
ـ اليونان تفوز على فنلندا 2 ـ 0
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