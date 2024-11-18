"دون اشتباكات".. منتخب الكيان الصهيوني يحقق الفوز على حساب بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة منتخب بلجيكا أمام منتخب الكيان الصهيوني، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ونجح منتخب الكيان الصهيوني، في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب بلجيكا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز هدف منتخب الكيان الإسرائيلي في اللقاء، اللاعب ياردن شوا في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب الكيان الصهيوني رصيده، عند النقطة الرابعة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة، فيما توقف رصيد منتخب بلجيكا عند النقطة الرابعة أيضاً، في المركز الثالث بالمجموعة.

وعلى عكس مباراة منتخب إسرائيل الماضية أمام فرنسا، التي شهدت حدوث اشتباكات كبيرة، فإن مباراة بلجيكا أمام الكيان الصهيوني، مرت دون وجود أي اشتباكات أو أي من الأحداث المثيرة.

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