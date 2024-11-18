مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات أمم أفريقيا
تونس

تونس

- -
21:00
جامبيا

جامبيا

تصفيات أمم أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
21:00
ليسوتو

ليسوتو

دوري القسم الثاني-أ
لافيينا أف سي

لافيينا أف سي

- -
14:30
الترسانة

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ
وادي دجلة

وادي دجلة

- -
17:00
الداخلية

الداخلية

دوري الأمم الأوروبية
صربيا

صربيا

- -
21:45
الدنمارك

الدنمارك

دوري الأمم الأوروبية
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
سويسرا

سويسرا

دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

جميع المباريات

إعلان

"دون اشتباكات".. منتخب الكيان الصهيوني يحقق الفوز على حساب بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

12:15 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

مباراة منتخب بلجيكا ومنتخب الكيان الصهيوني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة منتخب بلجيكا أمام منتخب الكيان الصهيوني، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ونجح منتخب الكيان الصهيوني، في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب بلجيكا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز هدف منتخب الكيان الإسرائيلي في اللقاء، اللاعب ياردن شوا في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب الكيان الصهيوني رصيده، عند النقطة الرابعة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة، فيما توقف رصيد منتخب بلجيكا عند النقطة الرابعة أيضاً، في المركز الثالث بالمجموعة.

وعلى عكس مباراة منتخب إسرائيل الماضية أمام فرنسا، التي شهدت حدوث اشتباكات كبيرة، فإن مباراة بلجيكا أمام الكيان الصهيوني، مرت دون وجود أي اشتباكات أو أي من الأحداث المثيرة.

أقرأ أيضاً:

الزمالك يستأنف تدريباته واختبار طبي لـ "زيزو"

مدافع الزمالك ينتظم في المران بعد غياب طويل قبل مواجهة المصري

منتخب بلجيكا منتخب الكيان الصهيوني دوري الأمم الأوروبية مباراة بلجيكا وإسرائيل فرنسا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمم إفريقيا وأوروبا.. نتيجة مباريات أمس

إعلان

إعلان

مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة