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فرنسا تضرب إيطاليا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

11:57 م الأحد 17 نوفمبر 2024

فرنسا ضد إيطاليا

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة فرنسا وإيطاليا التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وفاز منتخب فرنسا على نظيره إيطاليا بثلاثية مقابل هدف على ملعب جوزيبي مياتزا.

سجل هدف فرنسا الأول، أدريان رابيو في الدقيقة 2.

سجل هدف فرنسا الثاني، غولييلمو فيكاريو "هدف ثاني" في الدقيقة 33.

سجل هدف إيطاليا، أندريا كامبياسو في الدقيقة 35.

سجل هدف فرنسا الثالث، أدريان رابيو في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز عزز الديوك صدارتهم لجدول ترتيب المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية برصيد 13 نقطة، وبنفس عدد نقاط الوصيف إيطاليا.

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