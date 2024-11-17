"الفوز الأول يتأجل".. منتخب مصر يتعادل مع الجزائر في أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الجزائر، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بتصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وأقيمت مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره منتخب الجزائر اليوم، على ستاد "هيئة قناة السويس" بالإسماعيلية.

وأحرز هدف منتخب مصر في اللقاء اللاعب محمد زعلوك، قبل أن يسجل أحمد الكويحلي هدف التعادل للجزائر.

ويأتي منتخب مصر في المركز الثالث، بتصفيات شمال أفريقيا برصيد نقطة واحدة جمعهم من مباراتين، خاضهم بالتصفيات حتى الآن.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، كان قد تلقى الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الأولى.

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