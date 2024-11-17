مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
ليبيا

ليبيا

2 3
21:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا
الجزائر - شباب

الجزائر - شباب

1 1
20:00
مصر - شباب

مصر - شباب

دوري الأمم الأوروبية
إيطاليا

إيطاليا

1 3
21:45
فرنسا

فرنسا

جميع المباريات

إعلان

"الفوز الأول يتأجل".. منتخب مصر يتعادل مع الجزائر في أمم أفريقيا

10:50 م الأحد 17 نوفمبر 2024

مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره منتخب الجزائر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الجزائر، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بتصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وأقيمت مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره منتخب الجزائر اليوم، على ستاد "هيئة قناة السويس" بالإسماعيلية.

وأحرز هدف منتخب مصر في اللقاء اللاعب محمد زعلوك، قبل أن يسجل أحمد الكويحلي هدف التعادل للجزائر.

ويأتي منتخب مصر في المركز الثالث، بتصفيات شمال أفريقيا برصيد نقطة واحدة جمعهم من مباراتين، خاضهم بالتصفيات حتى الآن.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، كان قد تلقى الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الأولى.

أقرأ أيضاً:

الزمالك يستأنف تدريباته واختبار طبي لـ "زيزو"

مدافع الزمالك ينتظم في المران بعد غياب طويل قبل مواجهة المصري

منتخب مصر منتخب الجزائر التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 مباراة مصر والجزائر منتخب مصر للشباب تصفيات شمال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة