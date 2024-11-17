35صورة من مران المنتخب الوطني اليوم قبل مواجهة بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الافريقية

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كتب ـ محمد الميموني:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني للمنتخب، تدريباته باستاد الدفاع الجوي اليوم الأحد 17 نوفمبر،.

ويلتقي منتخب مصر ضد نظيره بوتسوانا، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، من ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024/25. بالمغرب

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

والجدير بالذكر أن حضر تدريب منتخب مصر اليوم كلا من اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.