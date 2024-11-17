لاعب برينتفورد يعلن تسلمه الباسبور المصري (صور)

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كتب - محمد القرش:

أعلن لاعب نادي برينتفورد الإنجليزي تحت 17 عاما، ريان أمير، تسلمه الباسبور المصري رسميا.

ونشر ريان عبر خاصية "ستوري" على حسابه بمنصة "إنستجرام" صورة بها الباسبور المصري والإنجليزي، وكتب: "أصبحوا 2".

وبعد تسلمه الباسبور المصري، يحق للاعب الآن تمثيل أي فئة من فئات المنتخب المصري لكرة القدم.

ويلعب ريان في فريق برينتفورد تحت 17 عاما كجناح أيسر، حيث وّلد لأب مصري وأم بريطانية.

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