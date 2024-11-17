صلاح يتحدث عن زملائه في المقاولون العرب والكاتب المُلهم له (فيديو)
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
كتب - محمد القرش:
تحدث الأسطورة المصرية، محمد صلاح، عن الكاتب الذي ألهمه من خلال كتابه، وعن مقابلة زملائه في المقاولون العرب عندما يأتي إلى مصر.
وقال صلاح: "عندما أعود إلى مصر يجب دائما أن أتواصل مع أصدقائي الذين زاملتهم خلال فترتي في نادي المقاولون".
وأضاف: "أول ما يتبادر إلى ذهني عند الحديث عن الشارقة هو الثنائي بيانيتش ومانولاس، لأنهما كانا زميلين لي في نادي روما، وأعرف الفريق جيدا".
وواصل: "الجميع يعلم أن المعرض السنوي الذي يُقام في الشارقة يُعتبر من أكبر معارض الكتاب في العالم، وأنا سعيد جدا بوجودي هنا اليوم".
واختتم: "استمتعت كثيرا بكتابات الدكتور إبراهيم الفقي، وأيضا الدكتور مصطفى محمود، الذي أعتبره أحد الكُتاب الملهمين لما قدمه من تحليلات وكتابات في مجالات متعددة".
الجدير بالذكر أن صلاح حل ضيفا في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 43 اليوم الأحد، في حضور جماهيري تاريخي.
#فيديو | #محمد_صلاح يكشف متابعته لفريق #الشارقة بعد ضمه #بيانيتش زميله السابق في #روما #صحيفة_الخليج#الخليج_الرياضي pic.twitter.com/fyP2YPK4I3
— الخليج الرياضي (@AlkhaleejSport) November 17, 2024
اقرأ أيضًا:
"مقارنته بي لن تفيده".. صلاح يتحدث عن نجاح مرموش في أوروبا (فيديو)
فيديو قد يعجبك: