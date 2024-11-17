"كنت أوجه لنفسي سؤالا".. صلاح يكشف سبب نجاحه في أوروبا
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كتب - محمد القرش:
تحدث لاعب ليفربول، محمد صلاح، عن أبرز الصعوبات التي واجهته في بداية رحلة احترافه، وسبب نجاحه في أوروبا.
وقال صلاح في معرض الشارقة للكتاب: "اللعب في الخارج صعب، والصحف العربية تكتب يوميا عن اللاعبين، لا فرق بين المواهب عربيا وأوروبيا، لذا علينا دعم المواهب دائما".
وأضاف: "العقلية هي التي ساهمت في نجاحي برحلة الاحتراف وأيضا الإصرار على تحقيق الهدف مهما تطلب الأمر من صعوبات".
واختتم: "عندما انتقلت إلى أوروبا كنت أوجه لنفسي سؤالا، لماذا اللاعب الأوروبي يذهب إلى النادي قبل التدريبات بساعة أو ساعتين ثم يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية ثم يقوم بتدريبات استشفائية".
الأسطورة محمد صلاح في معرض الشارقة الدولي للكتاب عن كيف تغيرت طريقة تفكيره بعد ذهابه لنادي بازل. pic.twitter.com/B4os1V6Y3Z
— عالم صلاح (@SalahWorld11) November 17, 2024
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