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"كنت أوجه لنفسي سؤالا".. صلاح يكشف سبب نجاحه في أوروبا

07:55 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب ليفربول، محمد صلاح، عن أبرز الصعوبات التي واجهته في بداية رحلة احترافه، وسبب نجاحه في أوروبا.

وقال صلاح في معرض الشارقة للكتاب: "اللعب في الخارج صعب، والصحف العربية تكتب يوميا عن اللاعبين، لا فرق بين المواهب عربيا وأوروبيا، لذا علينا دعم المواهب دائما".

وأضاف: "العقلية هي التي ساهمت في نجاحي برحلة الاحتراف وأيضا الإصرار على تحقيق الهدف مهما تطلب الأمر من صعوبات".

واختتم: "عندما انتقلت إلى أوروبا كنت أوجه لنفسي سؤالا، لماذا اللاعب الأوروبي يذهب إلى النادي قبل التدريبات بساعة أو ساعتين ثم يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية ثم يقوم بتدريبات استشفائية".

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