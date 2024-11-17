"مقارنته بي لن تفيده".. صلاح يتحدث عن نجاح مرموش في أوروبا (فيديو)

صلاح يتحدث عن زملائه في المقاولون العرب والكاتب المُلهم له (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة فرنسا أمام الكيان الصهيوني، يوم الخميس الماضي في دوري الأمم الأوروبية، العديد من الأحداث الصعبة ومنها حدوث اشتباكات قوية بين عدد من الجماهير التي تواجدت لمشاهدة المباراة، بالإضافة إلى رفض عدد كبير من الجماهير الفرنسية حضور المباراة، اعتراضاً على إقامته من الأساس.

وبعد ساعات قليلة، سيلاقي منتخب الكيان الصهيوني نظيره منتخب بلجيكا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، في إطار منافسات بطولة بطولة دوري الأمم الأوروبية.

دائماً ما تقدم لنا كرة القدم لقطات تاريخية لا يمكن محوها من التاريخ، ومن بين هذه اللقطات هى مشاركة الأشقاء كلاً منهما في منتخب، وهو ما حدث مع الشقيقان محمود وعبد الله جابر، الذي شارك أحدهما في منتخب إسرائيل والآخر في منتخب الكيان الصهيوني، على الرغم من كل ما يتم فعله من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تجاه الشعب الفلسطيني.

وفي يونيو 2022، تفاجأ الكثير من الشعب الفلسطيني بانضمام اللاعب محمود جابر الشقيق الأصغر لقائد منتخب فلسطين السابق لكرة القدم عبد الله جابر، إلى منتخب الكيان الصهيوني والمشاركة معهم، وسط حالة من الصدمة لدى الكثير من المتابعين في الوطن العربي وليس فلسطين فقط.

وظهر محمود جابر للمرة الأولى رفقة منتخب إسرائيل، في 2 يونيو 2022، في لقاء الكيان الصهيوني أمام أيسلندا.

وقال الصحفي الإسرائيلي أوري ليفي المختص في كرة القدم، في تصريح لموقع "i24news": "أن عبد الله جابر الأخ الأكبر لمحمود جابر لاعب منتخب الكيان الصهيوني، يعد رمزًا وبطلًا للعديد من الفلسطينيين كقائد للمنتخب الوطني لسنوات عديدة".

وأضاف: "أن الشقيان نشآ في عائلة مسلمة في منطقة الطيبة العربية بإسرائيل".

من هو محمود جابر؟

يبلغ من العمر 25 عاماً، فهو من مواليد 5 أكتوبر 1995 في منطقة الطيبة.

وبدأ اللاعب مشواره في كرة القدم، في صفوف فريق مكابي حيفا، الذي انتقل منه في يوليو 2019 إلى فريق هبوعيل نوف الجليل، قبل أن يعود إلى مكابي حيفا في يونيو 2021.

وحقق اللاعب صاحب الـ 25 عاماً 4 ألقاب في مسيرته حتى الآن، بواقع لقبين لبطولة الدوري الإسرائيلي ولقبين لبطولة السوبر الإسرائيلي.

وعلى الصعيد الدولي شارك اللاعب رفقة منتخب الكيان الصهيوني، في 8 مباريات.

وبالحديث عن الشقيق الأكبر لمحمود جابر وهو عبد الله جابر، فإننا نجد أنه كان أصغر لاعب فلسطيني يخوض 35 مباراة دولية، بشكل عام شارك رفقة الفدائي في 49 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

وابتعد اللاعب عن المشاركة رفقة منتخب فلسطين، بعدما عاد للعب في الدوري الإسرائيلي في عام 2020، رفقة فريق هبوعيل الخضيرة.

الزمالك يستأنف تدريباته واختبار طبي لـ "زيزو"



مدافع الزمالك ينتظم في المران بعد غياب طويل قبل مواجهة المصري



