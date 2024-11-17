"مقارنته بي لن تفيده".. صلاح يتحدث عن نجاح مرموش في أوروبا (فيديو)
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
كتب - محمد القرش:
تحدث لاعب ليفربول، محمد صلاح، عن نجاح عمر مرموش في أوروبا ومقارنته به خلال الفترة الماضية.
وقال صلاح في ندوة معرض كتاب الشارقة: "من الضروري أن يتوقف الناس عن مقارنة عمر مرموش بي".
وأضاف: "أرى أن إمكانيات مرموش رائعة للغاية، ومفيد جدا لفريقه ومنتخب مصر أيضًا".
وأوضح: "لكن لا يجب أن تقارنوه بلاعب سبق له أن حقق نجاحات وإنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية، لأن هذه ستضع عليه ضغطا كبيرا".
وأتم لاعب ليفربول: "يجب أن نبتعد عن فكرة المقارنات حتى تسير حياته بشكل أفضل، وهذه المقارنات لن تفيده أبدا، بل علينا أن نتركه يعيش تجربته الخاصة ويستمتع بها دون ضغوط".
وحل صلاح ضيفا في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ43 اليوم الأحد، في حضور جماهيري كثيف.
#فيديو | ماذا قال #محمد_صلاح عن مواطنه #عمر_مرموش المتألق في الدوري الألماني وهل يمكن أن يكرر تجربته؟ #صحيفة_الخليج#الخليج_الرياضي pic.twitter.com/vvnChbKVM1
— الخليج الرياضي (@AlkhaleejSport) November 17, 2024
اقرأ أيضًا:
"يا ابني بس".. موقف طريف بين صلاح وأحد الجماهير في معرض الشارقة (فيديو)
فيديو قد يعجبك: