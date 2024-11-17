"مقارنته بي لن تفيده".. صلاح يتحدث عن نجاح مرموش في أوروبا (فيديو)

"يا ابني بس".. موقف طريف بين صلاح وأحد الجماهير في معرض الشارقة (فيديو)

أحدهما لعب لمنتخب فلسطين وآخر لإسرائيل.. حكاية شقيقين من أصول فلسطينية

صلاح يتحدث عن زملائه في المقاولون العرب والكاتب المُلهم له (فيديو)

كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب ليفربول، محمد صلاح، عن نجاح عمر مرموش في أوروبا ومقارنته به خلال الفترة الماضية.

وقال صلاح في ندوة معرض كتاب الشارقة: "من الضروري أن يتوقف الناس عن مقارنة عمر مرموش بي".

وأضاف: "أرى أن إمكانيات مرموش رائعة للغاية، ومفيد جدا لفريقه ومنتخب مصر أيضًا".

وأوضح: "لكن لا يجب أن تقارنوه بلاعب سبق له أن حقق نجاحات وإنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية، لأن هذه ستضع عليه ضغطا كبيرا".

وأتم لاعب ليفربول: "يجب أن نبتعد عن فكرة المقارنات حتى تسير حياته بشكل أفضل، وهذه المقارنات لن تفيده أبدا، بل علينا أن نتركه يعيش تجربته الخاصة ويستمتع بها دون ضغوط".

وحل صلاح ضيفا في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ43 اليوم الأحد، في حضور جماهيري كثيف.

اقرأ أيضًا:

"يا ابني بس".. موقف طريف بين صلاح وأحد الجماهير في معرض الشارقة (فيديو)

صلاح يصل معرض الشارقة وسط حضور جماهيري تاريخي (فيديو وصور)