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"مقارنته بي لن تفيده".. صلاح يتحدث عن نجاح مرموش في أوروبا (فيديو)

07:17 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب ليفربول، محمد صلاح، عن نجاح عمر مرموش في أوروبا ومقارنته به خلال الفترة الماضية.

وقال صلاح في ندوة معرض كتاب الشارقة: "من الضروري أن يتوقف الناس عن مقارنة عمر مرموش بي".

وأضاف: "أرى أن إمكانيات مرموش رائعة للغاية، ومفيد جدا لفريقه ومنتخب مصر أيضًا".

وأوضح: "لكن لا يجب أن تقارنوه بلاعب سبق له أن حقق نجاحات وإنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية، لأن هذه ستضع عليه ضغطا كبيرا".

وأتم لاعب ليفربول: "يجب أن نبتعد عن فكرة المقارنات حتى تسير حياته بشكل أفضل، وهذه المقارنات لن تفيده أبدا، بل علينا أن نتركه يعيش تجربته الخاصة ويستمتع بها دون ضغوط".

وحل صلاح ضيفا في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ43 اليوم الأحد، في حضور جماهيري كثيف.

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