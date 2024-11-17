فانتازي.. من هم أفضل المهاجمين الذين يمكنك امتلاكهم؟

كتب - محمد القرش:

يحلل كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، إحصائيات عدد من أبرز المهاجمين من أجل عرضهم على مدربي فانتازي البريميرليج.

ومن العادل أن نقول إن دور إيرلينج هالاند (15.2 مليون جنيه إسترليني) باعتباره الاختيار المتميز للمديرين الفنيين هذا الموسم قد تراجع خلال الأسابيع الأخيرة.

وسجل نجم مانشستر سيتي هدفين فقط في آخر ستة مباريات ليجمع 19 نقطة، وهو أقل من نصف الـ 40 نقطة التي جمعها ماتيوس كونيا لاعب ولفرهامبتون (6.8 مليون جنيه إسترليني).

وإلى جانب كونيا، أنتج كل من إيفانيلسون لاعب بورنموث (5.9 مليون جنيه إسترليني)، وكريس وود نجم نوتنجهام فورست (6.6 مليون جنيه إسترليني)، وليام ديلاب لاعب إيبسويتش تاون (5.6 مليون جنيه إسترليني) ضعف حصيلة هالاند على الأقل.

وساهم ذلك في أن يصبح هالاند المهاجم الأكثر مبيعًا، حيث تخلى عنه أكثر من 256 ألف مدرب فانتازي.

وشارك ديلاب في ستة أهداف خلال تلك الفترة، أكثر من أي مهاجم آخر في فانتازي، كما عادل إجمالي أهداف وود الخمسة وصنع هدفًا آخر.

ويعد ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد (8.5 مليون جنيه إسترليني) ويوان ويسا لاعب برينتفورد (6.1 مليون جنيه إسترليني) أيضًا من بين المهاجمين البارزين في الجدول أدناه.

من هو اللاعب الأكثر تهديدا لمرمى الخصوم؟

وتظهر الإحصائيات أن هالاند على الرغم من إخفاقاته الأخيرة، كان لديه أكبر تهديد على المرمى أكثر من أي مهاجم آخر.

و تسديداته الـ29، و25 تسديدة داخل منطقة الجزاء وتسع فرص خطيرة، أو مواقف من المتوقع أن يسجل فيها اللاعب، كلها تحتل الصدارة هنا، لكن سجل النرويجي 6.7 في المائة فقط من تسديداته.

وجاءت أرقام راؤول خيمينيز لاعب فولهام (5.8 مليون جنيه إسترليني) في الجدول مماثلة لهالاند، حيث يحتل المكسيكي المرتبة الثانية بعد هالاند في التسديدات والتسديدات داخل منطقة الجزاء، حيث سجل هدفين من 20 تسديدة، مما يمنحه معدل تحويل تسديدات إلى أهداف منخفض بنسبة 10 في المائة فقط.

ولا يوجد فرق كبير بين مجموعة الاختيارات الأخرى من حيث التسديدات في منطقة الجزاء والفرص المحققة للتسجيل، مع وجود داني ويلبيك لاعب برايتون (5.9 مليون جنيه إسترليني) وكاي هافرتز مهاجم آرسنال (8 مليون جنيه إسترليني) ودومينيك سولانكي لاعب توتنهام (7.7 مليون جنيه إسترليني) ونجم أستون فيلا أولي واتكينز (9 مليون جنيه إسترليني) ونيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي (7.9 مليون جنيه إسترليني) جميع أرقامهم متطابقة تقريبًا.

ولكن كونيا لاعب ولفرهامبتون يشكل حالة شاذة ، وعلى الرغم من أن تسديداته الـ17 تأتي في المركز الرابع في التقييم، لكن لم تكن أي من هذه المحاولات فرصًا محققة للتسجيل.

من لديه أفضل المباريات خلال الفترة المقبلة؟

ومن خلال التركيز على كل من الأسابيع الأربعة والستة المقبلة، يمكن للمديرين الفنيين أيضًا الحصول على فكرة أفضل عن المهاجمين المفضلين إما في الجداول القصيرة أو المتوسطة المدى.

وفي حالة ديلاب لاعب إيبسويتش، وكذلك ثنائي برايتون ويلبيك وجواو بيدرو (5.4 مليون جنيه إسترليني)، إلى جانب ثنائي ولفرهامبتون كونيا وجورجن ستراند لارسن (5.6 مليون جنيه إسترليني)، يبدو الجدول جيدا للغاية للعديد من الجولات المقبلة.

وعلى النقيض من ذلك، فإن هالاند وكريس وود هما المهاجمان الأكثر شعبية في فانتازي، حيث يوجدان في 63 و24 في المائة من الفرق على التوالي، ولديهما اثنان من أصعب جداول المباريات.

إذن، من هم أفضل المهاجمين الذين يمكن امتلاكهم؟

تسلط الإحصائيات الضوء على التهديد الهائل الذي يشكله هالاند على المرمى، وإذا لم يكن المال عائقًا، فهو بسهولة الاختيار الأفضل لخطوط الهجوم لديك.

ولكن سعره الضخم إلى جانب عروض لاعبي خط الوسط المتميزين أصبح عاملاً مهمًا بالنسبة للكثير من مدرب فانتازي.

وإذا كنت حريصًا على امتلاك محمد صلاح (12.9 مليون جنيه إسترليني)، وكول بالمر (10.9 مليون جنيه إسترليني)، وبوكايو ساكا (10.1 مليون جنيه إسترليني) في خط الوسط، على سبيل المثال، فيجب أن يكون هالاند هو كبش الفداء، وذلك ببساطة بسبب تكلفته.