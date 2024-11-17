صلاح يصل معرض الشارقة وسط حضور جماهيري تاريخي (فيديو وصور)

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كتب - محمد القرش:

وصل نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، معرض الشارقة الدولي للكتاب منذ قليل وسط حضور جماهيري تاريخي وغير مسبوق.

ويستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في فعاليات الدورة رقم 43، محمد صلاح في أمسية استثنائية يتحدث فيها اللاعب عن رحلته في الوصول للعالمية وعلاقته بالكتب وتأثيرها على مسيرته الرياضية.

ويكشف صلاح خلال الندوة، جوانب من حياته جعلته يصل إلى العالمية، ويسلط الضوء على التحديات التي واجهته خلال رحلته المحلية والاحترافية.

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