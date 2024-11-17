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فانتازي.. ارتفاع سعر أولا آينا اليوم

05:28 م الأحد 17 نوفمبر 2024

أولا آينا لاعب نوتنجهام فورست

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كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب نوتنجهام فورست اليوم، أولا آينا، حيث تغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 17 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أولا أينا (نوتنجهام فورست) 4.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الموافق 23 نوفمبر.

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