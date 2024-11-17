في انتظار صلاح.. توافد جماهيري كبير على معرض الشارقة الدولي للكتاب (فيديو)

كتب - محمد القرش:

يحل النجم المصري، محمد صلاح، ضيفا في فعاليات الدورة رقم 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة الاحتفالات بمركز إكسبو الشارقة، اليوم الأحد.

ووفقا للصحف الإماراتية فإن صلاح يستعد لرواية رحلته في الوصول للعالمية وعلاقته بالكتب وتأثيرها على مسيرته الرياضية، خلال لقاء جماهيري كبير.

ومن المقرر أن يكشف لاعب ليفربول للجمهور، جوانب من حياته بدءا من بداياته وصولاً إلى النجومية العالمية، مسلطا الضوء على التحديات التي واجهته خلال رحلته في مصر وأوروبا.

وتوافدت جماهير محمد صلاح إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب بكثافة، قبل ساعات قليلة من أمسية استثنائية.

وكان قد قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إعفاء صلاح من وديتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، خلال فترة التوقف الدولي.

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