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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد منتخب إسرائيل لمواجهة نظيره البلجيكي عند 09:45 مساء اليوم الأحد في ختام منافسات دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ولم يحقق منتخب إسرائيل أي نتيجة تذكر خلال مشاركته بدور المجموعات بالنسخة الجارية سوى التعادل السلبي مع مستضيفه الفرنسي في الجولة الخامسة.

ولكن باستثناء هذا التعادل خسر المنتخب الإسرائيلي في أول 4 جولات بواقع ثلاثية مقابل هدف على يد مستضيفه البلجيكي وبهدفين مقابل هدف على يد ضيفه الإيطالي.

ثم خسر كذلك برباعية مقابل هدف على يد ضيفه الفرنسي قبل الخسارة بالنتيجة ذاتها على يد مستضيفه الإيطالي.

وإجمالاّ اهتزت شباك المنتخب الإسرائيلي 13 مرة بدور المجموعات فيما سجل لاعبوه 4 أهداف.

ويتذيل المنتخب الإسرائيلي جدول ترتيب مجموعته بنقطة واحدة بفارق 3 نقاط عن نظيره البلجيكي صاحب المركز الثالث.

ويتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما يحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

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