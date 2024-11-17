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"اشتباكات ورفض جماهيري".. أبرز ملامح مشاركة منتخب إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية

02:38 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    اشتباكات في ملعب مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 6 صورة
    اشتباكات في ملعب مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 6 صورة
    اشتباكات الجماهير في هولندا مع مشجعي منتخب إسرائيل
  • عرض 6 صورة
    اشتباكات الجماهير في هولندا مع مشجعي منتخب إسرائيل
  • عرض 6 صورة
    اشتباكات الجماهير في هولندا مع مشجعي منتخب إسرائيل
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يلتقي منتخب إسرائيل عند 09:45 مساء اليوم الأحد بنظيره البلجيكي في ختام منافسات دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري الأمم الأوروبية.

ولم يحقق المنتخب الإسرائيلي أي شيء يذكر بمشاركته بالنسخة الجارية سوى الاشتباكات والرفض الجماهيري لمباراته.

1) يتذيّل المجموعة بلا أي فوز

ولعل واحدة من أبرز ملامح مشاركة المنتخب الإسرائيلي بالنسخة الجارية من البطولة هو عدم تحقيقه أي فوز.

خاض الفريق 5 مباريات خسر منهم 4 وتعادل في واحدة؛ إذ سجل 4 أهداف واهتزت شباكه 13 مرة ليتذيل ترتيب مجموعته التي تضم بلجيكا، فرنسا وإيطاليا.

2) الرفض الجماهيري

وبرز كذلك خلال مشاركة المنتخب الإسرائيلي بالبطولة الرفض الجماهيري.

وهو ما برز مباراة فرنسا في الجولة الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي شهدت عزوفاً للحضور الجماهيري فيما أطلق الحضور بالملعب صيحات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.

3) الاشتباكات

ولم تخلِ مباريات المنتخب الإسرائيلي من الاشتباكات ققامت جماهيره بالاعتداء، على أحد جماهير المنتخب الفرنسي داخل أرضية ملعب "بارك دو فرانس"، لمزيد من التفاصيل .. اضغط هنا

ووقعت اشتباكات على هامش مباراة منتخب إسرائيل وهولندا بين مشجعي كرة قدم إسرائيليين عقب مباراة بين فريق مكابي تل أبيب الزائر، وفريق أياكس أمستردام ومشجعون محليون أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص.

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مننتخب بلجيكا منتخب إسرائيل بلجيكا وإسرائيل دوري الأمم الأوروبية
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الخبر التالى:
ماذا قدم منتخب إسرائيل بدوري الأمم الأوروبية قبل مواجهة بلجيكا؟

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