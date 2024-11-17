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ضمن فريق صفقة الأهلي المنتظرة.. من هو محمد أبو فاني لاعب منتخب إسرائيل قبل مواجهة بلجيكا؟

08:58 ص الأحد 17 نوفمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة منتخب بلجيكا أمام نظيره الكيان الصهيوني، في إطار منافسات بطولة بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتأتي مباراة بلجيكا والكيان الصهيوني، بعد الأحداث والاشتباكات القوية التي شهدتها مباراة إسرائيل الماضية أمام منتخب فرنسا، التي أقيمت في ملعب "بارك دي فرانس" في فرنسا.

وشهدت مباراة فرنسا أمام الكيان الصهيوني، يوم الخميس الماضية في دوري الأمم الأوروبية، ومنها حدوث اشتباكات قوية بين عدد من الجماهير التي تواجدت لمشاهدة المباراة، بالإضافة إلى رفض عدد كبير من الجماهير الفرنسية حضور المباراة، اعتراضاً على إقامة المباراة من الأساس.

وعلى الرغم من الأحداث التي شهدتها مباراة فرنسا والكيان الصهيوني الماضية، إلا أن أكثر ما لفت الأنظار، هو ظهور اللاعب محمد أبو فاني، ضمن قائمة المنتخب الإسرائيلي على الرغم من كونه من أصول فلسطينية.

من هو محمد أبو فاني لاعب الكيان الصهيوني؟

يبلغ محمد أبو فاني من العمر 26 عاماً، فهو من مواليد 27 أبريل 1998، بمنطقة كفر قرع.

ومحمد أبو فاني صاحب ال 28 عاماً من أصول فلسطينية.

ويجيد محمد أبو فاني اللعب في مركز الوسط المدافع.

وبدأ أبو فاني مشواره في كرة القدم، من بوابة نادي مكابي حيفا، وظهر أبو فاني في الفريق الأول لمكابي حيفا، في عام 2017، خروج على سبيل الإعارة لأكثر من فريق مثل "هبوعيل رمات غان وهبوعيل الخضيرة".

وجاءت النقلة الكبيرة في مسيرة اللاعب الكروية، بعد انضمامه إلى فريق فرينكفاروزي المجري في يوليو 2023، الفريق الذي ينشط في صفوفه محمد علي بن رمضان لاعب المنتخب التونسي، والمرشح للإنضمام إلى النادي الأهلي.

وكانت المباراة الأولى للاعب رفقة منتخب الكيان الصهيوني، في أكتوبر عام 2020 أمام منتخب أسكتلندا، وانتهت لصالح الأخير بنتيجة 5 أهداف مقابل 3.

وشارك اللاعب رفقة منتخب الكيان الصهيوني في 26 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

منتخب إسرائيل إسرائيل وبلجيكا اللاعب الإسرائيل محمد أبو فاني مباراة الكيان الصهيوني وبلجيكا إسرائيل وفرنسا
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