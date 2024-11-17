كتب - يوسف محمد:

يتفق الجميع على أن قصة حب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز، تمثل واحدة من أفضل قصص الحب، التي من الممكن أن يعيشها أي فرد في العالم وليس لاعب كرة القدم فقط.

ووقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حب الأرجنتينية جورجينا رودريجيز من أول نظرة، حينما رأها للمرة الأولى في عام 2016، في متجر جوتشي والتي كانت تعمل به في إسبانيا، لتبدأ من هنا واحدة قصة حب الثنائي والمستمرة حتى الأن.

وعلى الرغم من قصة الحب الكبيرة، التي تجمع بين رونالدو وجورجينا، إلا أن النجم البرتغالي قبل الارتباط بجورجينا، كان على علاقة حب استمرت لما يقرب من 5 سنوات، مع عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك.

وعلاقة النجم البرتغالي بدأت مع إيرينا شايك منذ عام 2010 واستمرت لما يقرب من 10 سنوات، قبل ينفصل الثنائي في عام 2015، بشكل مفاجئ للجميع، على الرغم من علاقة الحب القوية التي كانت تجمع بينهما.

وكان النجم البرتغالي أعلن في بيان رسمي عام 2015، الإنفصال عن عارضة الأزياء الروسية، قائلاً: "بعد أن ارتبطنا لمدة 5 سنوات، وصلت علاقتي مع إيرينا شايك إلى النهاية، بعد أن تكاثرت علينا المشاكل، رأينا أنه من الأفضل اتخاذ هذه الخطوة وأتمنى لها السعادة القصوى".

وأعادت العديد من التقارير الصحفية، خلال تلك الفترة السبب وراء إنفصال رونالدو عن شايك، أن شايك رفضت الذهاب معه للاحتفال بعيد ميلاد والدته، وهو ما قامت بنفيه عارضة الأزياء الروسية بعد ذلك مؤكدة أنها كانت تربطها على قوية مع أسرة النجم البرتغالي.

وعقب الانفصال عن رونالدو، ارتبطت إيرينا شايك بالممثل الأمريكي ونجم هوليوود برادلي كوبر.

من هي إيرينا شايك؟

تبلغ إيرينا شايك من العمر 38 عاماً، فهي من مواليد يناير 1986، بمدينة يمنجلنسك في روسيا.

وتعد إيرينا شاك من أشهر عارضات الأزياء في العالم.

ونجحت شايك في عام 2010 الحصول على لقب أفضل عارضة أزياء في العالم المقدمة، من مجلة جلامور بإسبانيا، واحتلت شايك المركز العاشر في قائمة أكثر 100 امرأة جاذبية في العالم، من قبل مجلة "FHM" في عام 2011.

والجدير بالذكر أن صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، ذكرت في وقت سابق، أن عارضة الأزياء الروسية، فقدت 11 مليون متابع، على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، في اليوم التالي لإعلان إنفصالها عن كريستيانو رونالدو.