ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال رونالدو.. إشادة أشرف داري بنجم الأهلي.. وتهنئة اللاعبين لناصر منسي

20 صورة من مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

"بعد التعادل مع كاب فيردي".. تفاصيل مران منتخب مصر قبل مواجهة بوتسوانا

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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب، بعد الفوز على منتخب بولندا في دوري الأمم الأوروبية، وتسجيل هدفين من خلال نشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من المباراة.

ونشر نجم النادي الأهلي محمد مجدى أفشة، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وأشاد المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزميله طاهر محمد طاهر، بعد ظهوره المميز مع منتخب مصر أمام كاب فيردي.

وهنأ عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك زميله بالفريق، ناصر منسي، من خلال نشر صورة تجمعهما معاً، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وشارك رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

كما نشر نجم ريال مدريد الإسباني جود بيلينجهام، صورة له عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي لمنتخب بلاده إنجلترا.

وقام لاعب الأهلي السابق أنتوني موديست، بنشر صورة له عبر حسابه، على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية في الجيم.

وحرص محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات رفقة ناصر منسي لاعب الزمالك، لتهنئته بعيد ميلاده.

ونشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

كما نشر يحيى عطية الله لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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