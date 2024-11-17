ملف رياضة مصراوي.. الحكم على فتوح.. موعد اعتزال رونالدو.. إصابة دموية لمدرب منتخب مصر السابق

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"بعد التعادل مع كاب فيردي".. تفاصيل مران منتخب مصر قبل مواجهة بوتسوانا

رئيس رابطة الليجا يكشف موقفه من انتقال عمر مرموش وصلاح إلى الدوري

كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها الحكم على أحمد فتوح لاعب الزمالك، وموعد اعتزال كريستيانو رونالدو، وإصابة دموية لمدرب منتخب مصر السابق

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس السبت:

كريستيانو رونالدو يحدد موعد اعتزاله كرة القدم

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي وريال مدريد السابق، عن موعد اعتزاله كرة القدم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول مباراة لأحمد فتوح مع الزمالك بعد الحكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ

أسدل الستار عن قضية أحمد فتوح الظهير الأيسر بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والتي بدأت في أغسطس الماضي، بشأن اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر والتسبب في القتل عن طريق الخطأ.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول رد فعل لـ أحمد فتوح بعد الحكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ

قضت المحكمة بمعاقبة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وإلغاء رخصة قيادته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"حصد 20 مليون دولار".. ماذا قدّم مايك تايسون أمام جيك بول في "نزال الـ 60 مليون دولار"؟

خطفت عودة الملاكم الأمريكي الشهير مايك تايسون للنزال مرة أخرى الأنظار حول العالم بعدما اعتزل في عام 2005.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إصابة دموية لمدرب مصر الأسبق بـ "زجاجة في رأسه" عقب خسارة المكسيك أمام الهندوراس (فيديو)

تعرض المدير الفني المكسيكي الأسبق لمنتخب مصر خافيير أجيري لإصابة دموية في رأسه عقب خسارة منتخب بلاده الذي يُدربه حاليًا أمام نظيره الهندوراسي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. هاني أبو ريدة رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم بالتزكية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في الرابعة مساء اليوم، بتقديم قائمة واحدة بأوراقها يتصدرها هاني أبو ريدة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بينهم زيزو وحمدي".. طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة لاعبي الفريق

كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة رباعي الفريق أحمد سيد زيزو، محمد حمدي، مصطفى الزناري وأحمد حمدي وموعد عودتهم للملاعب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خالد عبد الفتاح يعتذر لجماهير النادي الأهلي لهذا السبب (صورة)

اعتذر خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي عما بدر منه بسبب منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد حكم حبسه مع إيقاف التنفيذ.. ماذا ينتظر فتوح مع الزمالك خلال الفترة المقبلة؟

شهد اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر، الحكم على لاعب الزمالك أحمد فتوح بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، في قضية اتهامه بالقيادة تحت تأثير مخدر الحشيش.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

في إنجاز تاريخي.. فريق مسار يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات

تأهل نادي مسار إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات لأول مرة في التاريخ، بعد الفوز على نادي البنك التجاري الاثيوبي بهدفين مقابل هدف.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا