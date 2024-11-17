الأحد 17 نوفمبر 2024

12:26 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

أمم إفريقيا وأوروبا.. نتيجة مباريات أمس

كتب ـ محمد الميموني:

أقيم يوم السبت 16 نوفمبر، عدد من البطولات المختلفة أبرزهم كأس الأمم الافريقيه والأمم الأوربية وتصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية .

وجاءت النتائج كالآتي:

تصفيات أمم أفريقيا

ـ تنزانيا تفوز على اثيوبيا بنتيجة (2ـ0)

ـ غينيا تفوز على الكونغو الديمقراطية (1 ـ 0)

دوري الأمم الأوروبية

ـ إذربيجان ضد إستونيا (0ـ0)

ـ أيسلندا يفوز على الجبل الأسود (2 ـ 0)

ـ تركيا ضد ويلز (0 ـ 0 )

ـ جورجيا ضد أوكرانيا ( 1 ـ 1)

ـ مولدوفا يفوز على اندورا (1 ـ 0)

ـ ألبانيا ضد التشيك ( 0 ـ 0 )

ـ السويد تفوز على سلوفاكيا ( 2 ـ 1 )

ـ ألمانيا تفوز على البوسنة (7 ـ 0 )

ـ هولندا تفوز على المجر ( 4 ـ 0 )

تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية

ـ أوروجواي يفوز على كولومبيا ( 3 ـ 2)

ـ بيرو ضد تشيلي ( 0 ـ 0 )