أمم إفريقيا وأوروبا.. نتيجة مباريات أمس
كتب ـ محمد الميموني:
أقيم يوم السبت 16 نوفمبر، عدد من البطولات المختلفة أبرزهم كأس الأمم الافريقيه والأمم الأوربية وتصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية .
وجاءت النتائج كالآتي:
تصفيات أمم أفريقيا
ـ تنزانيا تفوز على اثيوبيا بنتيجة (2ـ0)
ـ غينيا تفوز على الكونغو الديمقراطية (1 ـ 0)
دوري الأمم الأوروبية
ـ إذربيجان ضد إستونيا (0ـ0)
ـ أيسلندا يفوز على الجبل الأسود (2 ـ 0)
ـ تركيا ضد ويلز (0 ـ 0 )
ـ جورجيا ضد أوكرانيا ( 1 ـ 1)
ـ مولدوفا يفوز على اندورا (1 ـ 0)
ـ ألبانيا ضد التشيك ( 0 ـ 0 )
ـ السويد تفوز على سلوفاكيا ( 2 ـ 1 )
ـ ألمانيا تفوز على البوسنة (7 ـ 0 )
ـ هولندا تفوز على المجر ( 4 ـ 0 )
تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية
ـ أوروجواي يفوز على كولومبيا ( 3 ـ 2)
ـ بيرو ضد تشيلي ( 0 ـ 0 )
فيديو قد يعجبك: