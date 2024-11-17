إيطاليا ضد فرنسا.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر، عدد من المواجهات المهمة والقوية في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويلاقي منتخب إيطاليا نظيره فرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بينما يواجه بلجيكا منافسه الكيان الصهيوني.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية

لاتيفيا ضد أرمينيا - 4 عصرا - beIN Sports 1

مقدونيا الشمالية ضد جزر فارو - 4 عصرا - beIN Sports 3

إنجلترا ضد أيرلندا - 7 مساء - beIN Sports 1

فنلندا ضد اليونان - 7 مساء - beIN Sports 5

النمسا ضد سوليفينا - 7 مساء - beIN Sports 4

النرويج ضد كازاخستان - 7 مساء - beIN Sports 3

إيطاليا ضد فرنسا - 9.45 مساء - beIN Sports 1

بلجيكا ضد الكيان الصهيوني - 9.45 مساء - لا يوجد في جدول البث

جدول مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا

الجزائر ضد ليبيريا - 6 مساء - beIN Sports 2

توجو ضد غينيا الاستوائية - 6 مساء - لا يوجد في جدول البث

جدول مباريات دوري المحترفين المصري

المنصور ضد المصري للاتصالات - 2.30 عصرا

بروكسي ضد السكة الحديد - 2.30 عصرا

منتخب السويس ضد المقاولون العرب - 2.30 مساء

طنطا ضد القناة - 2.30 عصرا

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