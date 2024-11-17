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رئيس رابطة الليجا يكشف موقفه من انتقال عمر مرموش وصلاح إلى الدوري الإٍسباني

12:12 ص الأحد 17 نوفمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "ليجا"، على رغبته في انتقال ثنائي المنتخب المصري عمر مرموش ومحمد صلاح إلى الدوري الإٍسباني في الفترة المقبلة.

وقال تيباس في تصريحات، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "بالتأكيد انضمام صلاح أو مرموش إلى الدوري الإسباني، سيكون له تأثير كبير على المسابقة، وأتمنى أن ينضم صلاح ومرموش أو أي منهما إلى أحد الفرق الكبرى بالدوري الإٍسباني".

وأضاف: "وانضمام أي من الثنائي إلى الدوري الإسباني، سيزيد من متابعة الجمهور المصري للمسابقة، خاصة وأن مصر تعد من الدول الكثير من الشغف لكرة القدم".

واختتم تيباس تصريحاته: "أتمنى أن يتواجد لاعبين مصريين في الدول الإسباني، في المستقبل ومصر لديها لاعبين على مستوى عالي".

ويشهد الموسم الحالي تألق الثنائي المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وشارك صلاح في الموسم الحالي بمختلف البطولات 17 هدفاً، تمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم، فيما شارك مرموش رفقة فرانكفورت بكافة البطولات في 16 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفاً وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

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