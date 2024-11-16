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"بعد التعادل مع كاب فيردي".. تفاصيل مران منتخب مصر قبل مواجهة بوتسوانا في التصفيات الأفريقية (صور)

11:12 م السبت 16 نوفمبر 2024
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    تريزيجيه وإبراهيم حسن
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    حسام عبد المجيد
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    حسام حسن
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    عمر كمال وتريزيجيه
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    عمر مرموش
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 14 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 14 صورة
    مرمروش
  • عرض 14 صورة
    مروان عطية
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    مصطفى فتحي
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    تدريبات منتخب مصر
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    مصطفى محمد
  • عرض 14 صورة
    مروان عطية وتريزيجيه
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كتب - يوسف محمد:

خاض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، اليوم السبت تدريباته الجماعية داخل ستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة منتخب بوتسوانا، في تصفيات أمم أفريقيا.

وشهد المران الجماعي لمنتخب مصر، مشاركة كافة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة كاب فيردي أمس، بالإضافة إلى اللاعبين الذين سيغيبون عن مباراة بوتسوانا، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، بعد الحصول على الإنذار الثاني في مباراة كاب فيردي أمس.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة كاب فيردي، أمس الجمعة بعمل جلسات استشفاء داخل فندق الإقامة.

يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب بوتسوانا، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، كان قد تعادل مع منتخب كاب فيردي أمس، في اللقاء الذي جمعه بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

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