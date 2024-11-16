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20 صورة من مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

10:56 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
  • عرض 21 صورة
    مران المنتخب قبل مواجهة بتسوانا
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كتب ـ محمد الميموني:

خاض الفريق الأول للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، المدير الفني اليوم أمس السبت 16 نوفمبر، التدريبات الأخيرة قبل مواجهة بتسوانا من ضمن المنافسات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لموسم 2024/25 بالمغرب.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

وحافظ منتخب مصر على سلسلة اللا هزيمة بعدما تعادل خارج أرضه أمام كاب فيردي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا.

بوتسوانا مران المنتخب منتخب مصر
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