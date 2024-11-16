في أول يوم له مع اليونايتد.. المدرب روبن أموريم يرد على رونالدو ويؤكد

"بعد ظهوره في الملاهي".. 20 صورة لأفضل لحظات محمد صلاح مع أسرته

أول تعليق لبول بوجبا بعد فسخ عقده مع يوفنتوس

كتب- وائل توفيق:

يفكر المهاجم الياباني كازويوشي مييورا لتمديد مسيرته الاحترافية في كرة القدم حتى موسمه الأربعين.

يلعب، الياباني مييورا، 57 عامًا، حاليًا، مع فريق أتليتكو ​​سوزوكا في الدوري الياباني لكرة القدم- الدرجة الرابعة من كرة القدم اليابانية، قادمًا على سبيل الإعارة من نادي يوكوهاما إف سي في الدرجة الثانية.

بدأ مييورا، المعروف باسم "الملك كازو" ، مسيرته الاحترافية في عام 1986 مع نادي سانتوس البرازيلي، كما لعب مع أندية؛ بالميراس وكوريتيبا وجنوة ودينامو زغرب وفيسيل كوبي وسيدني إف سي.

كما قضى فترة من مسيرته على سبيل الإعارة مع نادي سوزوكا في عام 2022 قبل الانضمام إلى نادي الدرجة الثانية البرتغالي أوليفيرينسي في انتقال مؤقت في يناير 2023.

أرقام كازويوشي مييورا:

كان مييورا أحد أوائل نجوم كرة القدم اليابانيين، حيث جاءت أرقامه كالآتي:

توج بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1992

سجل 55 هدفاً في 89 مباراة دولية بين عامي 1990 و2000

فاز بكأس آسيا عام 1992 وكأس الأمم الأفريقية الآسيوية القديمة في العام التالي.

فاز مييورا بـ18 لقبًا طوال مسيرته المهنية.

حقق أربعة ألقاب في الدوري الياباني مع طوكيو فيردي والدوري الكرواتي الممتاز مع دينامو زغرب.

اقرأ أيضًا:

"تحيا الملكة".. بول بوجبا يحتفل بعيد ميلاد زوجته (صور)