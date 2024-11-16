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آلان شيرر يكشف عن الفريق الأفضل في الدوري الإنجليزي حتى الآن

08:46 م السبت 16 نوفمبر 2024

النجم المصري محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

مع مرور ثلاثة أشهر على انطلاق موسم 2024/25، اختار آلان شيرار فريق الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

وبعد 11 جولة، يتصدر ليفربول جدول الترتيب، وينعكس ذلك في اختيارات شيرر، حيث تم اختيار أربعة لاعبين من الريدز وتم الاعتراف بأن بالمدرب آرني سلوت الأفضل في الدوري.

ولم يشهد التشكيل تواجد أي لاعب من بطل الدوري مانشستر سيتي، حيث اختار ثلاثة لاعبين من نوتنجهام فورست.

بجانب غياب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ولاعبين أرسنال، بالإضافة إلى تواجد ثنائي تشيلسي كول بالمر وموسيس كايسيدو، ومدافع فولهام أنتوني روبنسون، ومهاجم برينتفورد برايان مبيومو.

التشكيل الأفضل من آلان شيرر

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