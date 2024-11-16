أول تعليق لبول بوجبا بعد فسخ عقده مع يوفنتوس

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"بعد ظهوره في الملاهي".. 20 صورة لأفضل لحظات محمد صلاح مع أسرته

علق الفرنسي بول بوجبا على قرار فسخ عقده بالتراضي مع نادي يوفنتوس الإيطالي، أمس.

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": " هناك أوقات لا تسير فيها الأمور كما نرغب، ولكن هناك شيء واحد مؤكد أن الرابطة التي تربطني بكم، أيها المشجعين الأعزاء، ستظل لا تُنسى".

وأضاف:" لقد منحتني الكثير، أكثر مما أستطيع التعبير عنه بالكلمات، وسأحمل معي دائمًا كل المودة التي قدمتها لي، سوف تكون إلى الأبد في قلبي، بالتوفيق".

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