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أول تعليق لبول بوجبا بعد فسخ عقده مع يوفنتوس

08:06 م السبت 16 نوفمبر 2024
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    بول بوجبا وزوجته (14)
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علق الفرنسي بول بوجبا على قرار فسخ عقده بالتراضي مع نادي يوفنتوس الإيطالي، أمس.

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": " هناك أوقات لا تسير فيها الأمور كما نرغب، ولكن هناك شيء واحد مؤكد أن الرابطة التي تربطني بكم، أيها المشجعين الأعزاء، ستظل لا تُنسى".

وأضاف:" لقد منحتني الكثير، أكثر مما أستطيع التعبير عنه بالكلمات، وسأحمل معي دائمًا كل المودة التي قدمتها لي، سوف تكون إلى الأبد في قلبي، بالتوفيق".

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بول بوجبا بول بوجبا وزوجته يوفنتوس الدوري الإيطالي
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