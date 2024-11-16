أول تعليق لبول بوجبا بعد فسخ عقده مع يوفنتوس
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علق الفرنسي بول بوجبا على قرار فسخ عقده بالتراضي مع نادي يوفنتوس الإيطالي، أمس.
وكتب عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": " هناك أوقات لا تسير فيها الأمور كما نرغب، ولكن هناك شيء واحد مؤكد أن الرابطة التي تربطني بكم، أيها المشجعين الأعزاء، ستظل لا تُنسى".
وأضاف:" لقد منحتني الكثير، أكثر مما أستطيع التعبير عنه بالكلمات، وسأحمل معي دائمًا كل المودة التي قدمتها لي، سوف تكون إلى الأبد في قلبي، بالتوفيق".
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