"بعد ظهوره في الملاهي".. 20 صورة لأفضل لحظات محمد صلاح مع أسرته

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كتب - يوسف محمد:

ظهر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، رفقة زوجته وابنتيهما اليوم، داخل إحدى المدن الترفيهية "الملاهي".

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عدد من الصور له رفقة زوجته وابتيهما، من داخل مدينة "الملاهي".

ويحرص دائماً النجم المصري، على الظهور رفقة زوجته وبناته في الكثير من الاحتفالات، ومنها ظهورهم معه في الملعب بعد التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في موسم 2021-2022.

كما حرص صلاح على أصطحابهم معه إلى النادي، للاحتفال والتقاط الصور التذكارية مع الألقاب التي توج بها مع النادي ومنهم بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وقام صلاح بنشر العديد من الصور في وقت سابق، رفقة وزوجته وبناته خلال الاستمتاع بإجازة الصيف على شاطئ البحر، بالإضافة إلى نشر أكثر من صورة خلال احتفاله برأس السن رفقة زوجته وأبنائه في المنزل أيضاً.

وفي عام 2021، لفتت لقطة محمد صلاح مع زوجته ماجي صادق الأنظار بشكل كبير، حينما رفض محمد صلاح استلام جائزة القدم الذهبية وفضل أن تتسلم زوجته الجائزة بدلاً منه، على الرغم من وجوده في الحفل، تقديراً لدورها معه في السنوات الماضية.

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