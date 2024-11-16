في أول يوم له مع اليونايتد.. المدرب روبن أموريم يرد على رونالدو ويؤكد على هوية مانشستر

كتب - محمد القرش:

قال المدرب الجديد لنادي مانشستر يونايتد، روبن أموريم، إن أولويته في أولد ترافورد هي محاولة بذل كل ما في وسعه من أجل وضع النادي في المكان الذي ينتمي إليه.

وفي أول مقابلة له مع الموقع الرسمي لليونايتد، قال: "أول شيء هو أنني أشعر بشرف كبير لوجودي هنا، لقد كان هذا خياري الوحيد لأنني أعرف مدى أهمية هذا النادي".

وأضاف: "سأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق، وسأدافع عن لاعبي فريقي طوال الوقت ضد الجميع، وهذه نقطة رئيسية بالنسبة لي، وسأحاول بذل قصارى جهدي لوضع هذا النادي في المكان الذي ينتمي إليه".

وواصل: "مانشستر يونايتد هو أكبر نادي في إنجلترا وجزء من تاريخ كرة القدم، لذا يتعين علينا معالجة الأخطاء، وإظهار ذلك ومحاولة تحقيق الألقاب مرة أخرى".

وأوضح: "نعلم أننا بحاجة إلى الوقت، ولكن يتعين علينا كسبه من أجل تحقيق الفوز بالمباريات، ولكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو الهوية، لذا منذ اليوم الأول سنبدأ بهويتنا".

وأكد: "بالطبع سنستعد للمباريات، ولكننا سنركز كثيرًا على نموذج لعبنا، كيفية اللعب، وكيفية الضغط، هذه الأشياء الصغيرة والتفاصيل الصغيرة لا يمكنك التركيز بنسبة 100% على كل التفاصيل لأن ذلك سيكون مربكًا للاعبين".

وزاد: "الفريق هو أهم شيء بالنسبة لي، وإذا عملت كفريق واحد، فإن الموهبة الفردية لكل لاعب سوف تظهر، ولكن إذا كان علي أن أشرح أهمية كل شيء، فهي الشخصية، والطريقة التي نقاتل بها، والطريقة التي نلعب بها".

ورد المدرب البرتغالي على تصريحات رونالدو الذي وصفه بـ "الشعار": "نعم هذا صحيح، يبدو الأمر وكأنه مضحكًا، لكنني دائما أتحدث من القلب".

وشهد اليوم السبت 16 نوفمبر، أول زيارة للمدرب البرتغالي إلى مانشستر يونايتد قبل أن يتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم.