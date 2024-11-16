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موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

06:19 م السبت 16 نوفمبر 2024

منتخب مصر

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كتب ـ محمد الميموني:

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره بوتسوانا، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقبلة في المغرب 2024/25.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

ترتيب مصر في المجموعة

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 13 نقاط من 5 مباريات، والتي تضم كل من بوتسوانا والرأس الأخضر وموريتانيا.

وحافظ منتخب مصر على سلسلة اللا هزيمة بعدما تعادل خارج أرضه أمام كاب فيردي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا.

منتخب مصر بوتسوانا كأس الأمم الأفريقية
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