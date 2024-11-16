"براحة على الشبكة".. منتخب مصر يشيد بهدف طاهر في مرمى الرأس الأخضر

15 صورة من وصول منتخب مصر إلى القاهرة

"حصد 20 مليون دولار".. ماذا قدّم مايك تايسون أمام جيك بول في "نزال

كتب - محمد القرش:

أشاد الحساب الرسمي لمنتخب مصر بهدف طاهر محمد طاهر الذي سجله في مرمى الرأس الأخضر.

ونشر الحساب الرسمي على منصة "فيسبوك" صورة للحظة تسديدة الهدف، وعلق: "براحة على الشبكة مش بتاعتنا".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر إيجابيا 1-1، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

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