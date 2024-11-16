"براحة على الشبكة".. منتخب مصر يشيد بهدف طاهر في مرمى الرأس الأخضر
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كتب - محمد القرش:
أشاد الحساب الرسمي لمنتخب مصر بهدف طاهر محمد طاهر الذي سجله في مرمى الرأس الأخضر.
ونشر الحساب الرسمي على منصة "فيسبوك" صورة للحظة تسديدة الهدف، وعلق: "براحة على الشبكة مش بتاعتنا".
وتعادل منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر إيجابيا 1-1، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.
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