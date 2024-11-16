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"براحة على الشبكة".. منتخب مصر يشيد بهدف طاهر في مرمى الرأس الأخضر

05:48 م السبت 16 نوفمبر 2024
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    طاهر محمد (1)
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    احتفال طاهر محمد (1)
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    احتفال طاهر محمد (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال طاهر محمد طاهر (1)
  • عرض 10 صورة
    طاهر محمد طاهر (1)
  • عرض 10 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 10 صورة
    طاهر محمد
  • عرض 10 صورة
    هدف طاهر محمد
  • عرض 10 صورة
    طاهر محمد طاهر
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كتب - محمد القرش:

أشاد الحساب الرسمي لمنتخب مصر بهدف طاهر محمد طاهر الذي سجله في مرمى الرأس الأخضر.

ونشر الحساب الرسمي على منصة "فيسبوك" صورة للحظة تسديدة الهدف، وعلق: "براحة على الشبكة مش بتاعتنا".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر إيجابيا 1-1، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

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