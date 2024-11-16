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إصابة دموية مدرب مصر الأسبق بـ "زجاجة في رأسه" عقب خسارة المكسيك أمام الهندوراس (فيديو)

03:36 م السبت 16 نوفمبر 2024
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    إصابة أجيري
  • عرض 3 صورة
    إصابة خافيير أجيري
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعرض المدير الفني المكسيكي الأسبق لمنتخب مصر خافيير أجيري لإصابة دموية في رأسه عقب خسارة منتخب بلاده الذي يُدربه حاليًا أمام نظيره الهندوراسي.

وخسر منتخب المكسيك بنتيجة (2-0) أمام مستضيفه الهندوراسي خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية بدوري أمم الكونكاكاف.

ودخل المدرب المكسيكي وجماهير هندوراس في مشادات كلامية خلال اللقاء؛ إذ ظلت تطلق صافرات الاستهجان ضده.

وألقت جماهير هندوراس عقب المباراة زجاجات المياه على المدرب صاحب الـ 65 عاماً خلال اتجاهه لمدرب هندوراس رينالدو رويدا لمصافحته.

وسبق وتولى المدرب المكسيكي قيادة منتخب مصر خلال الفترة من أغسطس 2018 حتى يوليو 2019؛ إذ قاد المنتخب في 12 مباراة بواقع 9 انتصارات وتعادل وحيد وخسارتين.

وتولى أجييري في يوليو الماضي قيادة منتخب المكسيك بعد رحيله عن تدريب مايوركا الإسباني.

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إصابة خافيير أجيري خافيير أجيري منتخب مصر هندوراس والمكسيك
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