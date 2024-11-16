"حصد 20 مليون دولار".. ماذا قدّم مايك تايسون أمام جيك بول في "نزال الـ 60 مليون دولار"؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي

خطفت عودة الملاكم الأمريكي الشهير مايك تايسون للنزال مرة أخرى الأنظار حول العالم بعدما اعتزل في عام 2005.

صاحب الـ58 عاماً واجه اليوتيوبر الأمريكي جيك بول صاحب الـ28 عاماً فجر اليوم السبت بعدما كان من المقرر له يوم 20 يوليو الماضي ولكن تم تأجيل لتعرض مايك تايسون لوعكة صحية حينها.

وأقيم النزال من 8 جولات كل دولة دقيقتين على أن يحصد الفائز 40 مليون دولار والخاسر على 20 مليون دولار.

وظهر تايسون بأول جولتين بصورة جيدة أمام 72300 مشجع على حلبة (AT&T) بمدينة أرلينجتون في ولاية تكساس الأمريكية ولكنه لم يستطع التغلب على فارق اللياقة بسبب عامل السن.

ووجه تايسون خلال النزال 18 لكمة من أصل 97 محاولة له فيما تلقى 78 لكمة من أصل 278 محاولة لجيك بول الذي أنحى في اللحظات الأخيرة من النزال أمام بطل العالم للوزن الثقيل مرتين.

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