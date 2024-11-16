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كريستيانو رونالدو يحدد موعد اعتزاله كرة القدم

01:41 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا
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كتبت-هند عواد:

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي وريال مدريد السابق، عن موعد اعتزاله كرة القدم.

وسجل رونالدو هدفين في فوز منتخب بلاده البرتغال على هولندا، بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في دوري الأمم الأوروبية.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات صحفية، عقب مباراة أمس: "التخطيط للاعتزال؟ إذا كان يجب أن يحدث قد يكون خلال عام أو عامين، لا أعلم سأبلغ الأربعين قريبا أريد حقا أن أستمتع وطالما شعرت بالدافع سأستمر في اليوم الذي لا أشعر فيه بالدافع سأعتزل".

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كريستيانو رونالدو النصر السعودي ريال مدريد اعتزال كريستيانو رونالدو
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