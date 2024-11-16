15 صورة من وصول منتخب مصر إلى القاهرة

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كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، منذ قليل إلى القاهرة قادمة من كاب فيردي، عقب رحلة استغرقت 10 ساعات.

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا، في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

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