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15 صورة من وصول منتخب مصر إلى القاهرة

11:56 ص السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حمدي فتحي من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    دونجا من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    طاهر محمد طاهر من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    عمر كمال عبد الواحد من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    كوكا وعواد من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    محمد الشناوي وحمدي فتحي من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    محمد حمدي من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    أسامة فيصل من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    محمد عود من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    محمد شحاتة من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    مصطفى محمد من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    ناصر ماهر من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    مصطفى شوبير من وصول بعثة منتخب مصر
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كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، منذ قليل إلى القاهرة قادمة من كاب فيردي، عقب رحلة استغرقت 10 ساعات.

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا، في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

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منتخب مصر حسام حسن كاب فيردي كأس الأمم الأفريقية 2025
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