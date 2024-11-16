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أسسه يهود مصر ورفض صلاح مصافحتهم.. 20 صورة ترصد تاريخ نادي مكابي تل أبيب

05:06 ص السبت 16 نوفمبر 2024
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    صلاح يسجل في فريق مكابي تل أبيب ويحتفل
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    قائد فريق مكابي تل أبيب يرفع الكأس
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    فريق مكابي تل أبيب (16)
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كتب - محمد القرش:

في الدقيقة الخامسة من الحلقة العاشرة مسلسل رأفت الهجان، دار حديث بين محمد وفيق (عزيز الجبالي) ويسرى (هيلين ريشتر)، أخبرها فيه، أن نادي مكابي تل أبيب كان في حي السكاكيني (القاهرة) وخرج منه أبطال رياضيين مشهورين وكان جميع أعضائه من اليهود، ونقل إلى إسرائيل بنفسم الاسم.

ارتبط مكابي تل أبيب في الأسابيع الماضية بأحداث مثيرة في العاصمة الهولندية أمستردام، عقب مباراة نادي أياكس ومكابي تل أبيب ضمن مواجهات بطولة الدوري الأوروبي.

واشتبكت جماهير الفريق الهولندي مع مشجعين نادي الكيان الصهيوني، بعد ما ممزق الأخير الأعلام الفلسطينية التي تواجدت في شرفات المنازل الهولندية.

تم تأسيس نادي مكابي تل أبيب في عام 1906، باسم جمعية هريشون ليتسهيون يافا، حيث يُعد أقدم نادي إسرائيلي، لكن مع احتلال مدينة يافا (تل أبيب حاليا) في عام 1909، تم تغيير اسم النادي إلى مكابي تل أبيب (وفقا للموقع الرسمي للنادي).

وسبق أن واجه النجم المصري، محمد صلاح، فريق مكابي تل أبيب عندما كان لاعبا في فريق بازل السويسري.

وأثناء سلام اللاعبين قبل المباراة، رفض صلاح مصافحة لاعبي فريق الكيان الصهيوني يدا ليد، واكتفى بتوجيه قبضة يده إلى كفوفهم.

وفاز فريق مكابي تل أبيب بالعديد من الألقاب (24 بطولة دوري، 24 كأس، كأسين آسيويتين).

مكابي تل أبيب إسرائيل وفرنسا محمد صلاح مباراة إسرائيل وفرنسا
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