"لا يتوقف عن التسجيل".. أرقام تاريخية لرونالدو مع منتخب البرتغال

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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحطيم الأرقام القياسية رفقة منتخب بلاده البرتغال، بعدما تمكن من تسجيل ثنائية اليوم، في مرمى منتخب بولندا، في اللقاء الذي جمع بينهما في بطولة الأمم الأوروبية.

وتمكن النجم البرتغالي من تسجيل هدفين، في فوز البرتغال على حساب بولندا، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وبثنائية النجم البرتغالي اليوم، تمكن من أن يصل إلى الهدف رقم 910 في مسيرته الكروية، مع الأندية ومع المنتخب البرتغالي أيضاً.

كما نجح صاحب الـ 39 عاماً، في أن يصبح ثالث الهدافين التاريخيين لبطولة دوري الأمم الأوروبية، برصيد 12 هدفاً، خلف الثنائي إيرلينج هالاند لاعب منتخب النرويج صاحب الـ 16 هدفاً والصرب ميتروفيتش صاحب الـ 15 هدفاً.

وخاض النجم البرتغالي 207 مباراة رفقة منتخب بلاده طوال تاريخه في مختلف البطولات، نجح في تسجيل 135 هدف وتقديم 37 تمريرة حاسمة.

وأصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين تحقيقاً للفوز في المباريات الدولية، برصيد 132 فوز ويليه سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا السابق برصيد 131 فوز.

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