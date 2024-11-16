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"مرة في منتصف المباراة".. لاعب كرة قدم يستغيث بعد سرقته للمرة الثانية (صور)

06:01 ص السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جويلينتون لاعب نيوكاسل يونايند وعائلته
  • عرض 7 صورة
    جويلينتون لاعب نيوكاسل يونايند وعائلته
  • عرض 7 صورة
    جويلينتون لاعب نيوكاسل يونايند يعود لمنزله بعد سرقته
  • عرض 7 صورة
    استغاثة جويلينتون لاعب نيوكاسل يونايند
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    جويلينتون لاعب نيوكاسل يونايند
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    سيف الدين الجزيري ونجله
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كتبت-هند عواد:

استغاث البرازيلي جويلينتون لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لحماية عائلته في مكان آمن، بعد تعرض منزله للسرقة للمرة الثانية.

وكتب جويلينتون عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "لقد تم اقتحام منزلنا مرة أخرى، إلى أي شخص يفكر في القيام بذلك، يرجى العلم أنه لم يتبق أي شيء ذي قيمة هنا، إن ما نهتم به أكثر من أي شيء آخر هو سلامة عائلتنا ونمو أطفالنا دون خوف".

وأضاف: "نأمل في إيجاد مجتمع يشعر فيه أطفالنا وأطفال الجميع بالأما، نطلب أن يتم احترام منزلنا باعتباره مكانًا آمنًا لعائلتنا. نريد ببساطة أن نعيش في سلام."

السرقة الأولى

تعرض جويلينتون للصرقة، في يناير الماضي، بعدما استهدف اللصوص منزله، أثناء مشاهدته لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي.

وتلقى البرازيلي إشعارا على هاتفه لوجود ثلاث لصوص في منزله، في منتصف المباراة، وعلى الفور تواصل مع الشرطة، ولكن بعدها ذهب إلى منزله لم يجد أحد، وفقا لصحيفة "صن" الإنجليزية.

جويلينتون نيوكاسل يونايتد سرقة لاعب
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