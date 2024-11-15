منتخب مصر يفقد خدمات ثنائي الفريق أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

يغيب ثنائي المنتخب الوطني، محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب ولاعب الوسط حمدي فتحي، عن المباراة المقبلة أمام منتخب بوتسوانا، في الجولة السادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويفتقد المنتخب الوطني لخدمات الثنائي محمد الشناوي وحمدي فتحي، في مباراة بوتسوانا المقبلة، لتراكم الإنذارات بعد حصولهما، على الإنذار الثاني خلال مباراة كاب فيردي اليوم.

وكان التعادل الإيجابي، بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كاب فيردي، في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وضمن المنتخب المصري بقيادة حسام حسن، الصعود إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

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