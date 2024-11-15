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"بعد تقليص عقوبته".. يوفنتوس يعلن مفاجأة بشأن مستقبل بول بوجبا مع الفريق

10:36 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    اللاعب الفرنسي بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا محور حديث وسائل الإعلام في يورو 2016
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا لاعب يوفنتوس
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    اللاعب الدولي الفرنسي الشاب بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    لاعب وسط فريق يوفنتوس بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول-بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
  • عرض 27 صورة
    بول بوجبا
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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، فسخ عقد لاعبه الفرنسي بول بوجبا بالتراضي، ليصبح اللاعب حراً خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر معاقبة لاعب الوسط الفرنسي بالإيقاف لمدة 4 سنوات عن ممارسة كرة القدم، بسبب تناوله للمخدرات، قبل أن يتم تقليص العقوبة بعد ذلك لمدة 18 شهراً فقط.

ويحق للاعب الوسط الفرنسي صاحب الـ 31 عاماً، المشاركة في المباريات بداية من مارس 2025، بعد انتهاء فترة الإيقاف التي فرضت عليه.

والجدير بالذكر أن بوجبا شارك في مباراتين فقط، في موسم 2023-2024 رفقة فريق يوفنتوس قبل أن يتعرض للإيقاف في أغسطس 2024.

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