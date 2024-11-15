فترة التوقف الدولي.. أبرز المباريات التي يشارك فيها نجوم الدوري الإنجليزي

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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، فسخ عقد لاعبه الفرنسي بول بوجبا بالتراضي، ليصبح اللاعب حراً خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر معاقبة لاعب الوسط الفرنسي بالإيقاف لمدة 4 سنوات عن ممارسة كرة القدم، بسبب تناوله للمخدرات، قبل أن يتم تقليص العقوبة بعد ذلك لمدة 18 شهراً فقط.

ويحق للاعب الوسط الفرنسي صاحب الـ 31 عاماً، المشاركة في المباريات بداية من مارس 2025، بعد انتهاء فترة الإيقاف التي فرضت عليه.

والجدير بالذكر أن بوجبا شارك في مباراتين فقط، في موسم 2023-2024 رفقة فريق يوفنتوس قبل أن يتعرض للإيقاف في أغسطس 2024.

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