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أول رد فعل من طاهر محمد بعد هدفه في مرمى كاب فيردي

10:14 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    طاهر محمد
  • عرض 3 صورة
    طاهر محمد طاهر
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كتب - يوسف محمد:

تفاعل طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، على تعادل منتخب مصر أمام نظيره منتخب كاب فيردي، وتسجيله هدف منتخب مصر الوحيد في اللقاء.

ونشر طاهر محمد طاهر، عبر حسابه الرسمي على التواصل الاجتماعي إنستجرام، عدد من الصور خلال ظهوره في المباراة وعلق عليها: "الحمد لله".

وحسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كاب فيردي، في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وضمن المنتخب المصري بقيادة حسام حسن، الصعود إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

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طاهر محمد طاهر كاب فردي منتخب مصر
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