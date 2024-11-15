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كتب- يوسف محمد:

ظهر اللاعب ضياء سبع لاعب منتخب الكيان الصهيوني لكرة القدم، في تشكيل فريقه أمس الخميس أمام فرنسا، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الأمم الأوروبية.

وكانت مباراة فرنسا أمام الكيان الصهيوني أمس الخميس، شهدت اشتباكات بين جماهير المنتخبين، خلال المباراة، بالإضافة إلى رفض الكثير من الجماهير الفرنسية الذهاب إلى الملعب لمتابعة اللقاء، اعتراضاً على إقامة المباراة من البداية.

ولفت ضياء صبع الأنظار إليه خلال اللقاء، لكونه من اللاعبين الذين ينشطون في أحد الدوريات العربية.

في 9 نوفمبر 2023، نشر موقع "آر تي" الروسي خبرًا مفاده، أن اللاعب ضياء سبع ذا الأصول الفلسطينية تم استبعاده من نادي مكابي حيفا على خلفية منشور زوجته التي كتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنه يجب إخراج الأطفال من دائرة الحرب، سواء كانوا فلسطينين أو من الكيان الصهيوني.

تسبب منشور زوجة سبع في وصول تهديدات إليه من بينها القتل.

من هو ضياء سبع؟

يبلغ ضياء سبع من العمر 32 عاماً، فهو من مواليد 18 فبراير 1992، من بلدة مجد الكروم.

وبدأ سبع مشواره في كرة القدم، من بوابة نادي شبيبة نيس توبروك الإسرائيلي ومنه انتقل إلى فرقي مكابي تل أبيب في موسم 2012 وتنقل بعد ذلك بين عدة أندية، قبل الانتقال إلى فريق جوانزو إيفرجراند الصيني في عام 2019.

ولم يستمر سبع لفترة طويلة في صفوف الفريق الصيني، لينتقل بعد ذلك إلى فريق النصر الإماراتي، في عام 2020، لمدة موسمين.

وخاض اللاعب رفقة النصر خلال موسمين 63 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 21 هدفاً.

ورحل صاحب الـ 32 عاماً، عن صفوف النصر الإماراتي في موسم 2022، متجهاً إلى مكابي حيفا الإسرائيلي.

وعاد السبع إلى المنطقة العربية من جديد في يناير 2024، حينما أعلن فريق الإمارات الإماراتي التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي.

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