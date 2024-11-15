مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

1 1
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

1 3
21:00
المغرب

المغرب

مباريات ودية -أندية
الزمالك

الزمالك

1 1
20:30
النصر

النصر

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

3 1
14:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

11 0
14:30
الجونة

الجونة

جميع المباريات

إعلان

أصله فلسطيني وهدد بالقتل بسبب زوجته.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن لاعب إسرائيل ضياء سبع

09:32 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع مع زوجته (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع اللاعب الإٍرائيلي (1) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع اللاعب الإٍرائيلي (2) (1)
  • عرض 50 صورة
    اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع (7) (1)
  • عرض 50 صورة
    اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع (6) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع اللاعب الإٍرائيلي (4) (1)
  • عرض 50 صورة
    اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع (3) (1)
  • عرض 50 صورة
    اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع (4) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وأسرته (4) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وأسرته (5) (1)
  • عرض 50 صورة
    اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع (5) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وأسرته (3) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وأسرته (1) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وأسرته (2) (1)
  • عرض 50 صورة
    الإسرائيلي ضياء سبع (1) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وزوجته (5) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وزوجته (3) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وزوجته (4) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وزوجته (2) (1)
  • عرض 50 صورة
    الإسرائيلي ضياء سبع (3)
  • عرض 50 صورة
    زوجة اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وزوجته (1) (1)
  • عرض 50 صورة
    اللاعبي الإسرائيلي ضياء سبع (3) (1)
  • عرض 50 صورة
    الإسرائيلي ضياء سبع (2) (1)
  • عرض 50 صورة
    الإسرائيل ضياء سبع (1) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وزوجته (9) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وزوجته (10) (1)
  • عرض 50 صورة
    الإسرائيل ضياء سبع (2) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وزوجته (8) (1)
  • عرض 50 صورة
    اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع (2) (1)
  • عرض 50 صورة
    اللاعبي الإسرائيلي ضياء سبع (1) (1)
  • عرض 50 صورة
    اللاعبي الإسرائيلي ضياء سبع (2) (1)
  • عرض 50 صورة
    زوجة ضياء سبع (3) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وزوجته (7) (1)
  • عرض 50 صورة
    زوجة ضياء سبع (1) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وزوجته (15)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وزوجته (6) (1)
  • عرض 50 صورة
    زوجة ضياء سبع (2) (1)
  • عرض 50 صورة
    Snapinsta.app_440829599_1425983981375135_8129402101172610863_n_1080_11zon_11zon
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وزوجته (5) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وزوجته (2) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وزوجته (3) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وزوجته (1) (1)
  • عرض 50 صورة
    اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع (1) (1) (1)
  • عرض 50 صورة
    ضياء سبع وزوجته (4) (1)
  • عرض 50 صورة
    زوجة اللاعب الإسرائيلي ضياء سعد (3) (1)
  • عرض 50 صورة
    زوجة اللاعب الإسرائيلي ضياء سعد (1) (1)
  • عرض 50 صورة
    زوجة اللاعب الإسرائيلي ضياء سعد (2) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- يوسف محمد:

ظهر اللاعب ضياء سبع لاعب منتخب الكيان الصهيوني لكرة القدم، في تشكيل فريقه أمس الخميس أمام فرنسا، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الأمم الأوروبية.

وكانت مباراة فرنسا أمام الكيان الصهيوني أمس الخميس، شهدت اشتباكات بين جماهير المنتخبين، خلال المباراة، بالإضافة إلى رفض الكثير من الجماهير الفرنسية الذهاب إلى الملعب لمتابعة اللقاء، اعتراضاً على إقامة المباراة من البداية.

ولفت ضياء صبع الأنظار إليه خلال اللقاء، لكونه من اللاعبين الذين ينشطون في أحد الدوريات العربية.

في 9 نوفمبر 2023، نشر موقع "آر تي" الروسي خبرًا مفاده، أن اللاعب ضياء سبع ذا الأصول الفلسطينية تم استبعاده من نادي مكابي حيفا على خلفية منشور زوجته التي كتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنه يجب إخراج الأطفال من دائرة الحرب، سواء كانوا فلسطينين أو من الكيان الصهيوني.

تسبب منشور زوجة سبع في وصول تهديدات إليه من بينها القتل.

من هو ضياء سبع؟

يبلغ ضياء سبع من العمر 32 عاماً، فهو من مواليد 18 فبراير 1992، من بلدة مجد الكروم.

وبدأ سبع مشواره في كرة القدم، من بوابة نادي شبيبة نيس توبروك الإسرائيلي ومنه انتقل إلى فرقي مكابي تل أبيب في موسم 2012 وتنقل بعد ذلك بين عدة أندية، قبل الانتقال إلى فريق جوانزو إيفرجراند الصيني في عام 2019.

ولم يستمر سبع لفترة طويلة في صفوف الفريق الصيني، لينتقل بعد ذلك إلى فريق النصر الإماراتي، في عام 2020، لمدة موسمين.

وخاض اللاعب رفقة النصر خلال موسمين 63 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 21 هدفاً.

ورحل صاحب الـ 32 عاماً، عن صفوف النصر الإماراتي في موسم 2022، متجهاً إلى مكابي حيفا الإسرائيلي.

وعاد السبع إلى المنطقة العربية من جديد في يناير 2024، حينما أعلن فريق الإمارات الإماراتي التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي.

"مفيش فلوس".. تفاصيل أزمة تضرب النادي الإسماعيلي وتثير غضب اللاعبين

مشادات في نهاية مباراة مصر وكاب فيردي (صور)

اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع إسرائيل وفرنسا مباراة إسرائيل وفرنسا الدوري الإماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة