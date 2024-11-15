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موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب

08:27 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

منتخب مصر

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كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كاب فيردي، في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وأحرز هدف المنتخب المصري في اللقاء اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 30 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن اللاعب ريان مينديز لاعب كاب فيردي هدف التعادل في مرمى المنتخب الوطني من ركلة جزاء.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات، برصيد 13 نقطة جمعهم من 5 مباريات خاضهم بالتصفيات حتى الآن.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب بوتسوانا، يوم الجمعة المقبلة الموافق 19 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة بالتصفيات.

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