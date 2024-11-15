مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

1 1
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

3 1
14:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

11 0
14:30
الجونة

الجونة

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

جميع المباريات

إعلان

"الأعلى في تاريخه".. أرقام مميزة قياسية لطاهر محمد في بداية الموسم الحالي

07:59 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

هدف طاهر محمد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

واصل طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، تألقه رفقة المنتخب والنادي الأهلي، خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات.

ونجح طاهر محمد في تسجيل هدف الفراعنة الأول، في شباك منتخب كاب فيردي، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وتمكن طاهر من تسجيل الهدف الدولي الأول له رفقة المنتخب المصري، في اللقاء الأول الذي يظهر اللاعب كأساسي رفقة الفراعنة.

ورفع طاهر عدد مساهماته التهديفية خلال الموسم الحالي، رفقة النادي الأهلي ومنتخب مصر إلى 8 مساهمات، خلال 9 مباريات خاضهم منذ بداية الموسم.

وخاض طاهر 9 مباريات في مختلف البطولات، بواقع مباراتين في كلا من الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر المصري، مباراة في كأس السوبر المصري، كأس الإنتركونتيننتال، بالإضافة إلى مباراة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 مع المنتخب.

وساهم طاهر محمد في 8 أهداف خلال 9 مباريات خاضهم في كافة المسابقات، بواقع تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.

وتعد هذه هي الانطلاقة الأفضل لصاحب ال 27 عاماً طوال مشواره، بالمساهمة في 8 أهداف في 9 مباريات فقط خاضهم حتى الآن.

أقرأ أيضاً:

لحظة بلحظة.. منتخب مصر 1 - 0 كاب فيردي.. طاهر محمد يُسجل

"عمل بنصيحة الخطيب".. خالد الغندور يعلق على تصريحات إمام عاشور

طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر أرقام مميزة قياسية لطاهر محمد هدف طاهر في شباك كاب فيردي التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. منتخب مصر ونظيره كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025