"الأعلى في تاريخه".. أرقام قياسية لطاهر محمد في بداية الموسم الحالي

كتب - يوسف محمد:

واصل طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، تألقه رفقة المنتخب والنادي الأهلي، خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات.

ونجح طاهر محمد في تسجيل هدف الفراعنة الأول، في شباك منتخب كاب فيردي، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وتمكن طاهر من تسجيل الهدف الدولي الأول له رفقة المنتخب المصري، في اللقاء الأول الذي يظهر اللاعب كأساسي رفقة الفراعنة.

ورفع طاهر عدد مساهماته التهديفية خلال الموسم الحالي، رفقة النادي الأهلي ومنتخب مصر إلى 8 مساهمات، خلال 9 مباريات خاضهم منذ بداية الموسم.

وخاض طاهر 9 مباريات في مختلف البطولات، بواقع مباراتين في كلا من الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر المصري، مباراة في كأس السوبر المصري، كأس الإنتركونتيننتال، بالإضافة إلى مباراة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 مع المنتخب.

وساهم طاهر محمد في 8 أهداف خلال 9 مباريات خاضهم في كافة المسابقات، بواقع تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.

وتعد هذه هي الانطلاقة الأفضل لصاحب ال 27 عاماً طوال مشواره، بالمساهمة في 8 أهداف في 9 مباريات فقط خاضهم حتى الآن.

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