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طاهر محمد يفتتح أهداف منتخب مصر في مرمى كاب فيردي "فيديو"

07:03 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

هدف طاهر محمد

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كتب - يوسف محمد:

تمكن طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر، من تسجيل الهدف الأول للفراعنة في مرمى منتخب كاب فيردي، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب كاب فيردي حالياً، في إطار الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وأحرز طاهر الهدف الأول للفراعنة، في مرمى منتخب كاب فيردي، في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

ويحتل منتخب مصر، صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، برصيد 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات خاضهم بالتصفيات حتى الآن، ليضمن الصعود إلى أمم أفريقيا 2025.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بالتصفيات، رفقة كلاً من "كاب فيردي، بوتسوانا وموريتانيا".

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