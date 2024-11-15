مفاجآت في تشكيل منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر

فترة التوقف الدولي.. أبرز المباريات التي يشارك فيها نجوم الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، التشكيل الرسمي لمواجهة الرأس الأخضر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهد التشكيل تواجد العديد من المفاجآت، حيث بدأ محمد ربيعة ومحمد شحاتة ومحمود صابر، بجانب طاهر محمد طاهر وأسامة فيصل أساسيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد ربيعة - حمدي فتحي- أحمد عيد.

خط الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - كوكا.

خط الهجوم، إبراهيم عادل - أسامة فيصل - طاهر محمد طاهر.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

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