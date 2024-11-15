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مفاجآت في تشكيل منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر

05:10 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
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  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح ولاعبو منتخب مصر من مباراة كاب فيردي
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح والشناوي من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي
  • عرض 12 صورة
    احتفال لاعبو منتخب مصر من أخر مباراة جمعتهم بكاب فيردي
  • عرض 12 صورة
    تشكيل منتخب مصر في أخر مباراة جمعته بكاب فيردي
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم عادل وعمر مرموش من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي
  • عرض 12 صورة
    وصول بعثة منتخب مصر إلى المطار استعداداًَ للسفر إلى كاب فيردي
  • عرض 12 صورة
    وصول بعثة منتخب مصر إلى المطار استعداداًَ للسفر إلى كاب فيردي
  • عرض 12 صورة
    وصول بعثة منتخب مصر إلى المطار استعداداًَ للسفر إلى كاب فيردي
  • عرض 12 صورة
    وصول بعثة منتخب مصر إلى المطار استعداداًَ للسفر إلى كاب فيردي
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، التشكيل الرسمي لمواجهة الرأس الأخضر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهد التشكيل تواجد العديد من المفاجآت، حيث بدأ محمد ربيعة ومحمد شحاتة ومحمود صابر، بجانب طاهر محمد طاهر وأسامة فيصل أساسيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد ربيعة - حمدي فتحي- أحمد عيد.

خط الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - كوكا.

خط الهجوم، إبراهيم عادل - أسامة فيصل - طاهر محمد طاهر.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

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لحظة بلحظة.. منتخب مصر ونظيره كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025